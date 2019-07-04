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15:23   4 Июля 2019
Россия

Расчеты комплексов «Триумф» и «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму

Расчеты комплексов «Триумф» и «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму

Учения по поиску и уничтожению воздушных целей прошли в четверг в Крыму с участием боевых расчетов ЗРК (зенитных ракетных комплексов) С-400 «Триумф» и ЗРПК (зенитных ракетно-пушечных комплексов) «Панцирь» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Об этом на своем сайте сообщает Министерство обороны России, отмечая, что в ходе учений военнослужащие отработали навык обнаружения, сопровождения и уничтожения крылатых ракет условного противники, которые были смоделированы электронным образом. При этом сообщается, что условным ракетам были заданы различные параметры высоты и скорости полета с целью усложнить боевым расчетам задачу по их поражению.

Как отмечает оборонное ведомство, расчеты ЗРПК «Панцирь» и ЗРК «Триумф», благодаря особенностям функции сопровождения целей и радиолокационных систем и комбинированного ракетно-пушечного вооружения, успешно поразили все цели.

Напомним: год назад, 20 июня 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на первой выездной военной коллегии в Севастополе, заявил, что у врага, который может осмелиться напасть на полуостров Крым не будет «ни единого шанса».

«На полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию», - подчеркнул глава Минобороны.

Также Шойгу отметил, что Крым всегда представлял огромное значение для России. По его словам, вошедшие в мировую историю яркие победы Черноморского флота являются нашей гордостью.

Также министр подчеркнул, что на протяжении последних почти двух с половиной веков на территории полуострова не раз решалась судьба всей России и сегодня Крым продолжает играть важную роль в обеспечении безопасности государства.

Расчеты комплексов «Триумф» и «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму

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Автор: Александр Люблинский
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