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13:20   4 Июля 2019
Весь мир

Поставки С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе

Поставки С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе

Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что поставки российских систем С-400 Анкаре могут начаться на следующей неделе. Об этом пишет агентство IHA.

«Относительно поставок С-400 есть дата, озвученная нашим президентом. Первая неделя июля прошла, начинается вторая. На следующей неделе вы увидите поставки С-400», — сказал Демира.

Анкара неоднократно заявляла, что не собирается отказываться от покупки российского вооружения. Вашингтон считает, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО и угрожает ввести санкции за их покупку.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #турция #вооружение #с-400

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