Поставки С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе
Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что поставки российских систем С-400 Анкаре могут начаться на следующей неделе. Об этом пишет агентство IHA.
«Относительно поставок С-400 есть дата, озвученная нашим президентом. Первая неделя июля прошла, начинается вторая. На следующей неделе вы увидите поставки С-400», — сказал Демира.
Анкара неоднократно заявляла, что не собирается отказываться от покупки российского вооружения. Вашингтон считает, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО и угрожает ввести санкции за их покупку.
#Видео Расчеты систем #С400 на Камчатке отразили удар условного воздушного противника со штатной дежурной позиции, выполнив электронные пуски зенитных ракет в рамках тактического учения https://t.co/iq7U36zz60 #ТихоокеанскийФлот #ПВО #Зенитчики #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/xjt4OxopMn— Минобороны России (@mod_russia) June 27, 2019