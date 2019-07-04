Поставки С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе

Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что поставки российских систем С-400 Анкаре могут начаться на следующей неделе. Об этом пишет агентство IHA.

«Относительно поставок С-400 есть дата, озвученная нашим президентом. Первая неделя июля прошла, начинается вторая. На следующей неделе вы увидите поставки С-400», — сказал Демира.

Анкара неоднократно заявляла, что не собирается отказываться от покупки российского вооружения. Вашингтон считает, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО и угрожает ввести санкции за их покупку.