Россия трудится над созданием самого тяжелого арктического вертолета в мире

Холдинг «Вертолеты России» работает над созданием арктической версии самого тяжелого серийного вертолета в мире Ми-26Т2В. Об этом 4 июля заявил гендиректор компании Андрей Богинский, передает РИА Новости.

По словам Богинского, примерные сроки работ уже определены, несмотря на отсутствие рабочей конструкторской документации. Он отметил, что технический облик нового вертолета сформирован и утвержден ВКС, однако его еще прорабатывают с военно-морским флотом.

«Сейчас мы ожидаем от Минобороны тактико-техническое задание. По нашим расчетам, с момента его получения до создания опытного образца пройдет около двух лет», — передает агентство его слова.

Гендиректор холдинга сообщил, что Ми-26Т2ВА будет использоваться в прибрежных зонах арктических морей. Специалисты оборудуют вертолет системой обогрева основных агрегатов, утепленным фюзеляжем, дополнительными аварийно-спасательными средствами, обогреваемым санузлом, а также спецоборудованием для приготовления и нагрева пищи.

Проект создается еще и под морскую авиацию. Для летчиков будут созданы специальные костюмы, а под них — адаптированы кабины экипажа. Вертолет представят в двух вариантах — транспортном и десантном.