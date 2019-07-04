Морской волк поддержал стремящихся в капитаны женщин и беременных боцманов

С 1 января 2021 года в России пополнится список профессий, доступных женщинам, сообщает РБК. Утвержденный двадцать лет назад президентом документ пересмотрел Минтруд и решил исключить из перечня исключительно «мужских» в том числе и работу боцманом, шкипером или матросом судов всех видов флота.

Президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский рассказал «Политике сегодня», что на флоте уже давно не связывают присутствие женщин на кораблях с бедами. Древнее поверье себя изжило.

«Не надо женщинам ничего запрещать, если они хотят работать на какой-то должности, — уверен морской волк. — Вон, посмотрите за границей п***** (представители ЛГБТ – прим. ред.) чем только не занимаются, им все разрешают. А у нас начинается: это можно, это нельзя. Понимаю, что нужно заботиться о женщинах, чтобы род продолжали, но что, боцман не сможет родить? Сможет!».

По данным собеседника агентства, «несколько десятков» женщин сегодня обучаются на плавательских специальностях в Морском государственном университете имени адмирала Невельского во Владивостоке, а трое коллег из прекрасной половины человечества — не первый год успешно водят торговые суда.

«Татьяна Суханова работала в немецкой компании, где очень сложные условия плавания, — привел пример Осичанский. — Начинала старпомом, получила великолепную практику. Когда компания развилась, ее рекомендовали в новозеландскую компанию, и она там себя показала нормально. Другая женщина работала на судне «Профессор Кагановский» (научно-исследовательское судно – прим. ред.). У нас никаких препонов нет. Люди согласны даже в машинное отделение идти, а это тяжелый труд. Наши женщины всегда себе найдут дорогу».

Помимо перечня морских профессий министерство выступило за отмену ограничений для женщин на работу дальнобойщиком, машинистом электропоезда, парашютистом, автомехаником, рыбаком прибрежного лова с помощью закидного невода, трактористом-машинистом и некоторых других. Давний запрет действовал потому, как считалось, что вышеперечисленные профессии опасны для репродуктивного здоровья женщин и плохо влияют на здоровье будущего поколения. Тем не менее, в России будет действовать список исключительно «мужских» работ, где Минтруд предлагает ограничить женское участие. Например, на поверхности шахт, рудников и химических производствах.