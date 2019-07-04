Мэр Таллина пообещал русским школам защиту

Глава Таллина Михаил Кылварт вновь пообещал защищать русские школы. Он напомнил, что в эстонской столице проживают более 150 тысяч русских, 15 тысяч украинцев и более семи тысяч белоруссов.

«Я всегда выступал и буду выступать за сохранение образования на русском языке», — подчеркнул градоначальник.

По словам Кылварта в интервью интернет-изданию Baltnews, Таллин — многонациональный город, который всегда поддерживал национально-культурные сообщества. Центристская партия, членом которой он является, создала коалицию с правыми силами, чтобы сохранить в Эстонии образование на русском языке.

«Войди мы в коалицию с реформистами или, что еще хуже, останься в оппозиции – шанс сохранить русские школы был бы равен нулю», — объяснил непопулярное у русскоязычного электората шаг.

Кылварт руководить Таллином с 11 апреля 2019 года. Он первый русскоязычный мэр столицы Эстонии со времен распада СССР и второй за всю историю страны.