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13:02   4 Июля 2019
Россия

Усадьба Измалково станет детским онкопансионатом

Усадьба Измалково станет детским онкопансионатом

Столичный комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов согласовал реставрацию и реконструкцию усадьбы Измалково в новомосковском поселении Внуковское для открытия в ней пансионата для амбулаторного лечения детей с онкогематологическими заболеваниями.

Усадьба Измалково — двухэтажный деревянный дом в стиле ампир, отштукатуренный под камень, и региональный памятник. Раньше в усадьбе располагался санаторий, но в 2000 году его закрыли и территорию более не использовали. Сейчас памятник передали в безвозмездное пользование на 49 лет негосударственному благотворительному фонду «Подари жизнь».

Москомэкспертиза одобрила проект реставрации, поэтому у усадьбы Измалково воссоздадут исторический облик фасадов и декора, интерьер. В составе онкопансионата предусматривают восемь номеров для временного проживания детей и помещения для отдыха посетителей. Также сделают методический кабинет, комнату психолога и дежурной медсестры, административные и санитарно-бытовые помещения.

«Появятся эко-тропы, мост, детские игровые и спортивные площадки, места для тихого отдыха и учебно-опытная зона с теплицей», — добавили в комитете. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #дети #измалково #онкопансионат

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