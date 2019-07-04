Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для учений

Два корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в учениях Sea Breeze-2019, вскоре прибудут еще два. Об этом сообщает местное издание «Думская». Отмечается, что вновь подошедшие суда поставят у 22 и 23 причалов.

Учения будут проходить на украинской территории до 12 июля. Российский МИД ранее назвал проведение Sea Breeze опасной идеей. Депутат Госдумы России от Крыма Андрей Козенко уверен, что учения сил США и Вашингтона больше напоминают «заигрывания хозяина со своей ручной морской свинкой», однако Россия всегда в состоянии ответить на возможные провокации. По мнению парламентария, в настоящее время агрессия стран НАТО нарастает.