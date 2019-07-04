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Морской волк поддержал стремящихся в капитаны женщин и беременных боцманов

 Москва, Анкара и Париж утвердили программы сотрудничества

Москва, Анкара и Париж утвердили программы сотрудничества
Украина готовится к остановке транзита российского газа по окончании 2019 года

Украина готовится к остановке транзита российского газа по окончании 2019 года

 Минобороны Белоруссии назвало некачественные заряды причиной ЧП на салюте

Минобороны Белоруссии назвало некачественные заряды причиной ЧП на салюте

Поставки С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе

Поставки С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе

 Мэр Таллина пообещал русским школам защиту

Мэр Таллина пообещал русским школам защиту

12:53   4 Июля 2019
Весь мир

Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для учений

Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для учений

Два корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в учениях Sea Breeze-2019, вскоре прибудут еще два. Об этом сообщает местное издание «Думская». Отмечается, что вновь подошедшие суда поставят у 22 и 23 причалов.

Учения будут проходить на украинской территории до 12 июля. Российский МИД ранее назвал проведение Sea Breeze опасной идеей. Депутат Госдумы России от Крыма Андрей Козенко уверен, что учения сил США и Вашингтона больше напоминают «заигрывания хозяина со своей ручной морской свинкой», однако Россия всегда в состоянии ответить на возможные провокации. По мнению парламентария, в настоящее время агрессия стран НАТО нарастает.

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Автор: Алла Ларионова
#нато #учения #одесса

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