Низкая смертность на платных дорогах обусловлена развитой инфраструктурой

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников объяснил низкую смертность на платных дорогах России. Его слова 4 июля передает РИА Новости.

В четверг во время международного форума «Инновации в дорожном строительстве» Черников заявил, что до 2024 года перед РФ стоит цель снижения уровеня смертности в 3,5 раза или не более четырех погибших на 100 тысяч населения.

Он также отметил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2030 году Россия должна достичь нулевой смертности. В этом поможет развитая дорожная инфраструктура, которая позволит правильно вести себя на дороге водителю, а также снизить риск аварии.

«Самая низкая смертность на платных дорогах, потому что там есть очень много помощников: освещение, разделение транспортных потоков ограждением», — пояснил он.

Черников заявил, что для создания безопасной дорожной инфраструктуры следует приложить максимум усилий. Он также выразил уверенность, что цель будет достигнута, и участники движения будут чувствовать себя в безопасности.

Он напомнил, что РФ за последние десять лет снизила смертность в два раза — с 32 тысяч до 18 тысяч человек.