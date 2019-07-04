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12:48   4 Июля 2019
Россия

Низкая смертность на платных дорогах обусловлена развитой инфраструктурой

Низкая смертность на платных дорогах обусловлена развитой инфраструктурой

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников объяснил низкую смертность на платных дорогах России. Его слова 4 июля передает РИА Новости.

В четверг во время международного форума «Инновации в дорожном строительстве» Черников заявил, что до 2024 года перед РФ стоит цель снижения уровеня смертности в 3,5 раза или не более четырех погибших на 100 тысяч населения. 

Он также отметил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2030 году Россия должна достичь нулевой смертности. В этом поможет развитая дорожная инфраструктура, которая позволит правильно вести себя на дороге водителю, а также снизить риск аварии. 

«Самая низкая смертность на платных дорогах, потому что там есть очень много помощников: освещение, разделение транспортных потоков ограждением», — пояснил он. 

Черников заявил, что для создания безопасной дорожной инфраструктуры следует приложить максимум усилий. Он также выразил уверенность, что цель будет достигнута, и участники движения будут чувствовать себя в безопасности. 

Он напомнил, что РФ за последние десять лет снизила смертность в два раза — с 32 тысяч до 18 тысяч человек. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #гибдд #политика #общество #черников

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