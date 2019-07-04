Украина готовится к остановке транзита российского газа по окончании 2019 года

Исполнительный директор украинской Национальной акционерной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко рассказал о подготовке к полному прекращению транзита российского газа в Европу не в первом квартале 2020 году, а сразу по окончании 2019 года.

Об этом Витренко написал в четверг на своей странице в социальной сети Facebook, отметив при этом, что подготовка к полной остановке транзита находится под угрозой в связи с ошеломляющим падением собственной добычи голубого топлива.

«Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, то падение суточной добычи газа в «Укргазвыдобуванни» уже составляет 9,2%. Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции», - сообщил он.

При этом Витренко подчеркнул, что «Нафтагаз» придерживается своей прежней позиции, а именно намерена продолжать бороться за сохранение транзита газа из России в Европу после прекращения действия нынешнего контракта, и сделать это можно лишь с помощью международных партнера. В частности, по словам Витренко, помочь в достижении этой цели может привлечение Еврокомиссии к переговорам с «Газпромом» по вопросу транзита.

«Мы приветствовали и продолжаем приветствовать участие Европейской комиссии и украинского правительства в этих переговорах. Не считаем, что эта проблема может быть решена исключительно на уровне отношений между «Газпромом» и «Нафтогазом», - отметил он, указав на «очевидность» того, что позиция «Газпрома» по прекращению транзита газа через Украину обусловлена не экономическими факторами, а исключительно политическими.

В заключение Витренко рассказал, что сейчас работает над тем, чтобы «Нафтогаз» через Стокгольмский арбитраж смог сохранить право на «справедливую компенсацию» за потерю транзита российского газа.