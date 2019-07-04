Личные данные почти 14 тысяч жителей Эстонии оказались в открытом доступе

Личные данные 14 тысяч жителей Эстонии попали в открытый доступ. На данный момент это самая масштабная утечка данных из эстонских интернет-магазинов, пишет портал технологических новостей Geenius.

Хакеры получили доступ к базе данных эстонского интернет-магазина Charlot. В ней находились личные данные около 14 тысяч эстонских пользователей.

Портал пишет, что данные опубликованы в виде обычного текстового файла, который можно было легко найти через поиск в Google. Документ содержал имена, фамилии, номера телефонов, адреса электронной почты, пароли от личного кабинета в интернет-магазине.

Руководитель отдела инцидентов департамента государственной инфосистемы (CERT) Тыну Таммерила заявил, что это самая большая в истории Эстонии утечка данных из интернет-магазинов. По его словам, что утечка произошла из-за халатности руководителей магазина, не обеспечивших необходимые меры безопасности.