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12:52   4 Июля 2019
Весь мир

Личные данные почти 14 тысяч жителей Эстонии оказались в открытом доступе

Личные данные почти 14 тысяч жителей Эстонии оказались в открытом доступе

Личные данные 14 тысяч жителей Эстонии попали в открытый доступ. На данный момент это самая масштабная утечка данных из эстонских интернет-магазинов, пишет портал технологических новостей Geenius.

Хакеры получили доступ к базе данных эстонского интернет-магазина Charlot. В ней находились личные данные около 14 тысяч эстонских пользователей.

Портал пишет, что данные опубликованы в виде обычного текстового файла, который можно было легко найти через поиск в Google. Документ содержал имена, фамилии, номера телефонов, адреса электронной почты, пароли от личного кабинета в интернет-магазине.

Руководитель отдела инцидентов департамента государственной инфосистемы (CERT) Тыну Таммерила заявил, что это самая большая в истории Эстонии утечка данных из интернет-магазинов. По его словам, что утечка произошла из-за халатности руководителей магазина, не обеспечивших необходимые меры безопасности.

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Автор: Виктория Разумовская
#эстония #общество #кибербезопасность #личные данные

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