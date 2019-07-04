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12:42   4 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Минобороны Белоруссии назвало некачественные заряды причиной ЧП на салюте

Минобороны Белоруссии назвало некачественные заряды причиной ЧП на салюте

Пресс-служба министерства обороны Белоруссии назвала предположительной причиной взрывов фейерверков на салюте в Минске в День независимости некачественные заряды одного из калибров пиротехники.

Об этом говорится в заявлении ведомства в четверг, 4 июля. Отмечается, что все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены.  

«Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен», — отметили в ведомстве.

Напомним, в среду во время салюта в белорусской столице случилось ЧП, жертвой стала одна женщина. Как сообщил СК Белоруссии, произошло четыре взрыва, разлетом осколков ранило не менее 10 человек.

СК возбудил дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями.

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Автор: Арсений Аскольский
#ск #минск #салют

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