Минобороны Белоруссии назвало некачественные заряды причиной ЧП на салюте

Пресс-служба министерства обороны Белоруссии назвала предположительной причиной взрывов фейерверков на салюте в Минске в День независимости некачественные заряды одного из калибров пиротехники.

Об этом говорится в заявлении ведомства в четверг, 4 июля. Отмечается, что все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены.

«Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен», — отметили в ведомстве.

Напомним, в среду во время салюта в белорусской столице случилось ЧП, жертвой стала одна женщина. Как сообщил СК Белоруссии, произошло четыре взрыва, разлетом осколков ранило не менее 10 человек.

СК возбудил дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями.