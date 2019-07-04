Финляндия не видит военной угрозы со стороны РФ, однако продолжит развивать обороноспособность. Об этом 4 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на нового министра обороны страны Антти Кайкконена.

Ранее новым главой оборонного ведомства Финляндии стал 45-летний представитель партии «Финляндский центр» Антти Кайккокен, избиравшийся в парламент на протяжении последних 16 лет.

Кайкконен дал интервью изданию Минобороны Финляндии Ruotuväki, в котором заявил, что Финляндия не видит угрозы войны со стороны России. При этом он напомнил, что страна находится на границе военного союза НАТО, а также является соседкой великой державы. Он подчеркнул, что несмотря на окончание холодной войны, Финляндия постоянно поддерживает свою обороноспособность и намерена продолжать развивать ее в будущем.

«Основная цель состоит в том, чтобы создать превентивный барьер для применения военной силы, а также для борьбы с нападениями на нашу страну», — сказал он.

Защиту Финляндии обеспечивают Силы обороны, страна не входит в военные альянсы. В Финляндии действует универсальная воинская обязанность для мужчин, которая предполагает, что все совершеннолетние мужчины служат 165, 255 или 347 дней по желанию. Также предусмотрена альтернативная военная служба для женщин.