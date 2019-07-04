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12:34   4 Июля 2019
Весь мир

Финляндия не видит военной угрозы со стороны РФ

Финляндия не видит военной угрозы со стороны РФ

Финляндия не видит военной угрозы со стороны РФ, однако продолжит развивать обороноспособность. Об этом 4 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на нового министра обороны страны Антти Кайкконена. 

Ранее новым главой оборонного ведомства Финляндии стал 45-летний представитель партии «Финляндский центр» Антти Кайккокен, избиравшийся в парламент на протяжении последних 16 лет. 

Кайкконен дал интервью изданию Минобороны Финляндии Ruotuväki, в котором заявил, что Финляндия не видит угрозы войны со стороны России. При этом он напомнил, что страна находится на границе военного союза НАТО, а также является соседкой великой державы. Он подчеркнул, что несмотря на окончание холодной войны, Финляндия постоянно поддерживает свою обороноспособность и намерена продолжать развивать ее в будущем. 

«Основная цель состоит в том, чтобы создать превентивный барьер для применения военной силы, а также для борьбы с нападениями на нашу страну», — сказал он. 

Защиту Финляндии обеспечивают Силы обороны, страна не входит в военные альянсы. В Финляндии действует универсальная воинская обязанность для мужчин, которая предполагает, что все совершеннолетние мужчины служат 165, 255 или 347 дней по желанию. Также предусмотрена альтернативная военная служба для женщин. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #финляндия #политика #общество #весь мир

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