Сначала приставы арестуют машину должника

Представитель Федеральной службы судебных приставов рассказал, что чаще всего в целях взыскания задолженности арестовывают автомобиль, объекты недвижимости и бытовую технику. В 2017 году территориальные органы Росимущества и специализированные организации принудительно реализовали имущество должников и получили 9,7 миллиарда рублей, а в 2018 году — 12,1 миллиарда рублей.

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев объяснил News.ru, что сначала приставы арестовывают автомобили, недвижимость, бытовую и электронную технику, потому что россияне повсеместно ими владеют. По его словам, недвижимость никуда не унесешь и не вывезешь, а машина — один из самых распространенных объектов имущества, также как и бытовая техника.

Машина есть практически у всех. Неважно, в кредит куплена или нет. Ну, и бытовая техника — это то, что есть вообще у всех людей в доме. Неважно, арендуют ли при этом квартиру, — сказал Аманлиев.

Однако в порядке определения оценщиками стоимости имущества есть проблемы. Автомобиль арестовывают и выставляют на публичные торги, если машину оценили более чем на 500 тысяч рублей. Иначе автомобиль продадут у тех же имеющих государственный контракт реализаторов, но уже на комиссионных началах, продолжил Аманлиев.

«И в основном те автомобили, которые попадают в комиссионную продажу, имеют своего покупателя на стадии постоценки», — добавил общественник.

Если машину покупали за 800 тысяч рублей, а оценщик, возможно, коррумпирован или аффилирован с какими-то другими реализаторами, которые с ФССП заключили договор, тогда он может занизить оценку и сделать стоимость машины 300 тысяч рублей. Пристав получит такую оценку, утвердит и автомобиль с дисконтом в 500 тысяч рублей попадает в руки комиссионеров, которые через своих же людей выкупят машину.

Аманлиев напомнил, что в подобных ситуациях должник подает иск о признании оценки недействительной и установлении новой в судебном порядке.