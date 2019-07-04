Россия, Украина и Еврокомиссия возобновят переговоры по газу в сентябре

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейской комиссией по газовому вопросу возобновятся снова в сентябре.

Об этом на сессии Европарламента заявил Марош Шефчович – действующий замглавы Европейской комиссии. В частности, выступая в четверг перед депутатами Европарламента Шефчович сказал:

«Я могу вас информировать, что трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией возобновятся уже в сентябре».

При этом Шефчович подчеркнул, что намерен со свой стороны сделать все возможное, чтобы транзит российского газа в Европу через территорию Украины был продлен на долгосрочную перспективу.

Также замглавы Еврокомиссии подчеркнул, что организация продолжает оказывать Украине «полную поддержку» и намерена в дальнейшем всеми силами добиваться урегулирования конфликта на основе минских договоренностей.