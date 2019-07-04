Трамп пригрозил Европе и Китаю валютной войной

Американский президент Дональд Трамп обвинил Китай и Европу в манипулировании своими валютами, пригрозив ответными мерами. Об этом 3 июля политик написал в Twitter.

По мнению президента США, Европа и Китай занимаются крупными манипуляциями с валютой, закачивая деньги в систему для конкуренции с Вашингтоном.

«Мы должны делать то же самое, а не быть болванами, которые бездельничают и вежливо наблюдают за тем, как другие страны играют в свои игры уже много лет», — заявил Трамп в Twitter.

Министерство торговли США ранее предложило ввести компенсационные пошлины на товары из стран, недооценивающих свою валюту по отношению к доллару.

В апреле этого года Трамп заявлял, что Китай и Россия повышают ключевую ставку, играя в «девальвацию валюты». Глава США назвал это неприемлемым.

Ранее сообщалось, что суд запретил Трампу тратить деньги Пентагона на строительство стены с Мексикой.