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12:12   4 Июля 2019
Весь мир

Трамп пригрозил Европе и Китаю валютной войной

Трамп пригрозил Европе и Китаю валютной войной

Американский президент Дональд Трамп обвинил Китай и Европу в манипулировании своими валютами, пригрозив ответными мерами. Об этом 3 июля политик написал в Twitter. 

По мнению президента США, Европа и Китай занимаются крупными манипуляциями с валютой, закачивая деньги в систему для конкуренции с Вашингтоном. 

«Мы должны делать то же самое, а не быть болванами, которые бездельничают и вежливо наблюдают за тем, как другие страны играют в свои игры уже много лет», — заявил Трамп в Twitter. 

Министерство торговли США ранее предложило ввести компенсационные пошлины на товары из стран, недооценивающих свою валюту по отношению к доллару. 

В апреле этого года Трамп заявлял, что Китай и Россия повышают ключевую ставку, играя в «девальвацию валюты». Глава США назвал это неприемлемым. 

Ранее сообщалось, что суд запретил Трампу тратить деньги Пентагона на строительство стены с Мексикой. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #европа #политика #китай #общество #весь мир #торговая война #валютная война

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