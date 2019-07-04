МЧС призвало не использовать дроны в зоне подтопления в Иркутской области

МЧС РФ просит не использовать дроны в районе подтопления в Иркутской области. Они мешают работе вертолетов, сообщил глава регионального управления министерства Валентин Нелюбов.

В ликвидации последствий ЧС в Приангарье задействованы семь вертолетов Ми-8. Пилоты неоднократно сообщали об опасном сближении воздушных судов с беспилотниками, которые используют журналисты, блогеры и волонтеры. По словам Нелюбова, только в Тулуне ежедневно в воздухе замечают около десяти дронов.

Роскосмос продолжает съемку Иркутской области, пострадавшей от паводка. На новом снимке, полученном космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П», показан город Нижнеудинск pic.twitter.com/X17PQ0UiT9 — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 3, 2019

При этом вертолеты практически непрерывно выполняют рейсы, развозя гуманитарную помощь по районам, эвакуируя местных жителей.

На данный момент около 2,7 тысячи жилых домов остаются подтопленными в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. По последним данным, жертвами паводка стали 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.