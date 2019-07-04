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12:21   4 Июля 2019
Россия

МЧС призвало не использовать дроны в зоне подтопления в Иркутской области

МЧС призвало не использовать дроны в зоне подтопления в Иркутской области

МЧС РФ просит не использовать дроны в районе подтопления в Иркутской области. Они мешают работе вертолетов, сообщил глава регионального управления министерства Валентин Нелюбов.

В ликвидации последствий ЧС в Приангарье задействованы семь вертолетов Ми-8. Пилоты неоднократно сообщали об опасном сближении воздушных судов с беспилотниками, которые используют журналисты, блогеры и волонтеры. По словам Нелюбова, только в Тулуне ежедневно в воздухе замечают около десяти дронов.

При этом вертолеты практически непрерывно выполняют рейсы, развозя гуманитарную помощь по районам, эвакуируя местных жителей.

На данный момент около 2,7 тысячи жилых домов остаются подтопленными в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. По последним данным, жертвами паводка стали 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.

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Автор: Виктория Разумовская
#паводок #иркутская область #мчс рф #дроны

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