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12:12   4 Июля 2019
Россия

Детдом в Якутии остался без денег из‐за суда над воспитанником

Детдом в Якутии остался без денег из‐за суда над воспитанником

Детский дом в Якутии лишился денег из-за блокировки счета по решению суда. Одного из воспитанников заподозрили в поджоге дома главы администрации, ущерб составил три миллиона рублей. Сейчас дети отдыхают в лагере, но после возвращения их будет не на что кормить.

В 2017 году несовершеннолетний воспитанник детдома в Мохсоголлохе совершил поджог дома замглавы поселка Сарданы Ринчиновой. Суд Хангаласского района признал его виновным и счета детского дома заблокировали по исполнительному производству.

Директор детдома Василий Ильин в беде с «360» признался, что не знает, как поступить. Его долг перед поставщикам и коммунальными службами — один миллион рублей. Уполномоченный по правам ребенка в Якутии Анна Соловьева посоветовала ему обратиться в Конституционный суд, если до момента возвращения детей из лагеря ситуация не изменится.

Сама она опротестовать решение по закону не может. Исполнительный директор фонда «Дети Саха-Азия» Ольга Андросова в разговоре с телеканалом назвала ситуацию абсурдной. По ее словам у предполагаемого виновника поджога есть родители, которые должны платить алименты.

«Суд пошел по легкому пути. Он должен отвечать сам, иначе это будет поощрение безнаказанности правонарушения», — отметила Андросова.

Местные власти, по словам директора детдома, посоветовали учреждению с проблемой разбираться самостоятельно. Учреждение обязано выплатить три миллиона рублей, однако сейчас не может расплатиться даже с поставщиками.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #якутия #детдом

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