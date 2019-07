Поклонников K-pop втягивают в революцию в Судане

В сети микроблогов Twitter набирает популярность фейковая кампания, которую используют мошенники для сбора денег с доверчивых граждан якобы для помощи жителям Судана, который пытается выйти из политического кризиса.

Протестные настроения в этой стране уже давно подогреваются при помощи недостоверных новостей в соцсетях. При этом обширность распространения фейков обеспечивается в первую очередь социальными сетями. С начала этого лета в Twitter набирает популярность хештег #IAmTheSudanRevolution. Впервые пользователь с ником Yassin_os запостил такую запись 5 июня, сообщает ФАН.

Такие посты набирают десятки лайков и ретвитов, однако ничему иному кроме политической нестабильности в самом Судане это не способствует. Фейковые новости тиражируются в сети, лишь провоцируя протесты и создавая почву для столкновений, тогда как власти в стране ищут компромисс на время переходного периода.

Однако все это делается не просто для привлечения внимания к внутренней обстановке в Судане, ведь людям напрямую предложили примкнуть к протестам. Пользователи со всего мира массово постят снимки в поддержку Судана, прикрепляя к ним ранее упомянутый хештег. На снимках люди позируют с флагами Судана, снимают демонстрации в Сан-Франциско и Париже.

Тем временем некоторые особенно предприимчивые лица уже продают футболки с хештегом #IAmTheSudanRevolution.

Кроме того, поклонникам южнокорейской поп-группы BTS начали прямо предлагать внести пожертвования для тех, кто пострадал при разгоне демонстрации с помощью платформы GoFundMe. Сбор ведет организация SDU-UK&I (Sudanese Doctors Union in the UK and Ireland), которая заверяет, что все деньги будут потрачены на предметы первой необходимости.

С декабря SDU-UK&I удалось собрать на пожертвованиях уже 400 тысяч фунтов. Наряду с этой организацией средства собираются и в Twitter с помощью Venmo. Все это сопровождается весьма сомнительными публикациями об изнасилованиях мирного населения, многочисленных жертвах и произволе. Особо «неравнодушные» меняют аватарки на темно-синий цвет.

Довольно занятно выглядит и тот факт, что большинство из этих диванных «борцов» и собирателей денежной помощи в России ранее ни Суданом, ни Африкой, ни даже политикой вовсе не интересовались.

Пользователи, тиражирующие хештег #IAmTheSudanRevolution, обсуждали школьные хлопоты, среди которых наряды на выпускной и подготовку к ЕГЭ. Не менее странно выглядит популярность хэштега среди представителей ЛГБТ-сообщества, так как в мусульманской стране ни одна из сторон это движение не разделяет.

Очевидно, что «мода на революцию» не продлится долго, так как не имеет отношения к осмыслению реальной ситуации в этой многострадальной стране. Но ведь в стремлении заработать больше лайков нет необходимости искать истину. Главное, что новомодный хештег #IAmTheSudanRevolution способен обеспечить пять минут славы в соцсетях. Однако цена славы в данном случае — развал государства и страдания его мирных граждан.

