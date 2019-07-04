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Эрдоган обвинил США в грабеже из-за отказа в поставках истребителей F-35

Эрдоган обвинил США в грабеже из-за отказа в поставках истребителей F-35

 Два человека погибли из-за оползней в Японии

Два человека погибли из-за оползней в Японии
11:45   4 Июля 2019
Весь мир

Эрдоган обвинил США в грабеже из-за отказа в поставках истребителей F-35

Эрдоган обвинил США в грабеже из-за отказа в поставках истребителей F-35

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтон занимается грабежом, отказывая Анкаре поставках новейших истребителей F-35, несмотря на регулярные платежи турецкой стороны. Об этом сообщает телеканал NTV в четверг, 4 июля.

«У вас есть клиент, который регулярно платил свои платежи, как вы можете не дать этому клиенту то, что он хочет? Это называется грабежом», — сказал турецкий глава

Эрдоган подчеркнул, что Турция уже заплатила США в рамках контракта по поставкам американских самолетов 1,4 миллиарда долларов.

Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что Турция не получит F-35, если купит российские ЗРК C-400. В Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. Вашингтон заявляет, что это вооружение не совместимо со стандартами НАТО, членом которого является Турция, и угрожает санкциями.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #турция #эрдоган #f-35

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