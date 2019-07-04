Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Морской волк поддержал стремящихся в капитаны женщин и беременных боцманов

Морской волк поддержал стремящихся в капитаны женщин и беременных боцманов

 Москва, Анкара и Париж утвердили программы сотрудничества

Москва, Анкара и Париж утвердили программы сотрудничества
Украина готовится к остановке транзита российского газа по окончании 2019 года

Украина готовится к остановке транзита российского газа по окончании 2019 года

 Минобороны Белоруссии назвало некачественные заряды причиной ЧП на салюте

Минобороны Белоруссии назвало некачественные заряды причиной ЧП на салюте

Поставки С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе

Поставки С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе

 Мэр Таллина пообещал русским школам защиту

Мэр Таллина пообещал русским школам защиту

Морской волк поддержал стремящихся в капитаны женщин и беременных боцманов

Морской волк поддержал стремящихся в капитаны женщин и беременных боцманов

 Москва, Анкара и Париж утвердили программы сотрудничества

Москва, Анкара и Париж утвердили программы сотрудничества
Украина готовится к остановке транзита российского газа по окончании 2019 года

Украина готовится к остановке транзита российского газа по окончании 2019 года

 Минобороны Белоруссии назвало некачественные заряды причиной ЧП на салюте

Минобороны Белоруссии назвало некачественные заряды причиной ЧП на салюте

Поставки С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе

Поставки С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе

 Мэр Таллина пообещал русским школам защиту

Мэр Таллина пообещал русским школам защиту

11:54   4 Июля 2019
Россия

Медикам ямальской скорой помощи выдадут планшеты

Медикам ямальской скорой помощи выдадут планшеты

Правительство ЯНАО сообщило, что медикам станций скорой помощи по всему Ямалу выдадут планшеты в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Согласно проекту, на территории ЯНАО внедрят единую информационную систему диспетчеризации скорой медицинской помощи и санитарной авиации​​​.

«Система позволит повысить эффективность управления силами и средствами всех учреждений, вовлеченных в процесс оказания экстренной и неотложной медицинской помощи», — отметили в правительстве.

Планшеты не только избавят бригады скорой помощи от заполнения бумажных карт вызовов, но и ускорят оказание медицинской помощи ямальцам. Также в ЯНАО планируют создать единую базу пациентов, в которой медики за пару «кликов» найдут нужную информацию.

Сейчас медиков обучают. В теоретической части рассказывают и показывают работу всех модулей, в практической — учат работать с системой. Первые тонкости работы с планшетами узнали бригады скорой помощи Ноябрьска и Салехарда, а также города Губкинский, Муравленко, Тарко-Сале, Надым, Новый Уренгой и поселка Тазовский.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#янао #скорая помощь #медики #планшет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...