Медикам ямальской скорой помощи выдадут планшеты

Правительство ЯНАО сообщило, что медикам станций скорой помощи по всему Ямалу выдадут планшеты в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Согласно проекту, на территории ЯНАО внедрят единую информационную систему диспетчеризации скорой медицинской помощи и санитарной авиации​​​.

«Система позволит повысить эффективность управления силами и средствами всех учреждений, вовлеченных в процесс оказания экстренной и неотложной медицинской помощи», — отметили в правительстве.

Планшеты не только избавят бригады скорой помощи от заполнения бумажных карт вызовов, но и ускорят оказание медицинской помощи ямальцам. Также в ЯНАО планируют создать единую базу пациентов, в которой медики за пару «кликов» найдут нужную информацию.

Сейчас медиков обучают. В теоретической части рассказывают и показывают работу всех модулей, в практической — учат работать с системой. Первые тонкости работы с планшетами узнали бригады скорой помощи Ноябрьска и Салехарда, а также города Губкинский, Муравленко, Тарко-Сале, Надым, Новый Уренгой и поселка Тазовский.