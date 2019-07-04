У Маслякова намерены отобрать права на КВН через суд

ООО «Группа 7» подала в суд на компанию Александра Маслякова «АМИК» за незаконное присвоение товарного знака «КВН». Об этом 4 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки суда и Роспатента.

По мнению истца, товарный знак «КВН» не принадлежит ТТО «АМИК», ведь продукты, выходившие под ним, были созданы в соавторстве с Сергеем Муратовым, Альбертом Аксельродом и Михаилом Яковлевым. После смерти соавторов права перешли вдове Муратова — Марине Топаз, а она их передала «Группе 7».

Истец отметил, что в его распоряжении есть документ, по которому Масляков лично провозгласил себя обладателем исключительных прав на программу с 1986 года и по настоящее время.

Слушание по иску назначено на 19 августа. К участию в деле в качестве третьих лиц привлекли Топаз, следует из определения суда.

Генеральный директор «АМИК» Масляков подал ответный иск в московский арбитражный суд с требованием оштрафовать оппонентов на три миллиона рублей.