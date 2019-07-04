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 Два человека погибли из-за оползней в Японии

Два человека погибли из-за оползней в Японии
11:34   4 Июля 2019
Весь мир

Два человека погибли из-за оползней в Японии

Два человека погибли из-за оползней в Японии

Второй человек стал жертвой оползней из-за дождей на юге японского острова Кюсю. Об этом сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что подтверждена смерть 80-летней женщины, чей дом развалился накануне в городе Соо (префектура Кагосима) при сходе оползня. Еще одна женщина стала жертвой стихии в понедельник в городе Кагосима. Помимо того, в городах Сацумасэндай и Сибуси пострадали три человека.

По информации пожарного управления, повреждены или разрушены 80 жилищ в южных районах острова Кюсю. Порядка 8,5 тысячи человек эвакуированы и помещены в убежищах в 10 префектурах. Всего для эвакуации власти создали 1617 убежищ.

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Автор: Алла Ларионова
#жертвы #япония #оползень

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