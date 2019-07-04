Два человека погибли из-за оползней в Японии

Второй человек стал жертвой оползней из-за дождей на юге японского острова Кюсю. Об этом сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что подтверждена смерть 80-летней женщины, чей дом развалился накануне в городе Соо (префектура Кагосима) при сходе оползня. Еще одна женщина стала жертвой стихии в понедельник в городе Кагосима. Помимо того, в городах Сацумасэндай и Сибуси пострадали три человека.

Wow – stunning footage of a massive landslide in Japan. https://t.co/Zx202IJnHY pic.twitter.com/DIgBAP5sst — Steve Stewart-Williams (@SteveStuWill) June 26, 2019

По информации пожарного управления, повреждены или разрушены 80 жилищ в южных районах острова Кюсю. Порядка 8,5 тысячи человек эвакуированы и помещены в убежищах в 10 префектурах. Всего для эвакуации власти создали 1617 убежищ.