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12:03   4 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Около тысячи украинских националистов митингуют в Киеве против отмены закона о люстрации

Около тысячи украинских националистов митингуют в Киеве против отмены закона о люстрации

Сторонники бывшего украинского президента Петра Порошенко и представители местных националистических сил вышли в четверг на митинг у здания Конституционного суда в Киеве, где в это время рассматривается вопрос, соответствует ли закон о люстрации Конституции Украины.

Протестующие, которых собралось около тысячи человека, требуют публичного рассмотрения данного вопроса в КСУ.

Как сообщает ТАСС, в числе протестующих сторонники Порошенко и его партии «Европейская солидарность», а также организаций, деятельность которых запрещена в России – «Правый сектор», «Национальный корпус» и «Свобода». У некоторых из них в руках флаги политических партий. Модераторы выступают с речами, обстановка на площади в целом спокойная.

Помимо рассмотрения вопроса о соответствии закона о люстрации нормам Конституции, который стоит в повестке КСУ четвертым номером, также планируется в четверг будут рассмотрены несколько статей Закона о декоммунизации, что также является поводом для протеста собравшихся на митинг.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #киев #митинг #националисты #конституционныйсуд #законолюстрации

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