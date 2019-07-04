Глава Центробанка заверила, что Россия защищена от внешних рисков

Сегодня Россия по большей части защищена от внешних рисков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Международном финансовом конгрессе. Она подчеркнула, что страна подготовлена к новым возможным всплескам волатильности,

По словам главы ЦБ, у России в настоящее время имеется прочный базис для развития: низкая инфляция и инструменты для ее стабилизации. Кроме того, кабмин ведет дисциплинированную ответственную бюджетную политику, заверила она.

«Со стороны Центрального банка мы вели также работу по очищению финансовой системы, укреплению надзора и регулирования, развитию инструментария по поддержанию финансовой стабильности», — подчеркнула Набиуллина.

Глава Центробанка добавила, что внешние угрозы сейчас не являются главной угрозой для роста экономики.