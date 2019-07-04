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11:22   4 Июля 2019
Россия

Глава Центробанка заверила, что Россия защищена от внешних рисков

Глава Центробанка заверила, что Россия защищена от внешних рисков

Сегодня Россия по большей части защищена от внешних рисков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Международном финансовом конгрессе. Она подчеркнула, что страна подготовлена к новым возможным всплескам волатильности,

По словам главы ЦБ, у России в настоящее время имеется прочный базис для развития: низкая инфляция и инструменты для ее стабилизации. Кроме того, кабмин ведет дисциплинированную ответственную бюджетную политику, заверила она.

«Со стороны Центрального банка мы вели также работу по очищению финансовой системы, укреплению надзора и регулирования, развитию инструментария по поддержанию финансовой стабильности», — подчеркнула Набиуллина.

Глава Центробанка добавила, что внешние угрозы сейчас не являются главной угрозой для роста экономики.

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Автор: Алла Ларионова
#экономика #набиуллина #центробанк

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