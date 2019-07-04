Акимов одобрил цифровые паспорта в России

Российский вице-премьер Максим Акимов одобрил предложенную НИИ «Восход» концепцию перехода на электронные паспорта. Об этом 4 июля сообщает ТАСС со ссылкой на два источника.

Ранее газета «Ведомости» писала, что Акимов одобрил концепцию двух версий паспортов в России — на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищенном мобильном приложении. По информации издания, в приложении будет содержаться цифровая копия паспортных данных, которая будет записана на чип карты, и иметь доступ к цифровому профилю и электронной подписи гражданина. СМИ писало, что новую систему разработали подведомственные Минкомсвязи НИИ «Восход» и Госзнак.

В четверг стало известно, что Акимов одобрил предложенную Минкомсвязью идею.

«Вице-премьером РФ Максимом Акимовым поддержана концепция электронного паспорта», — цитирует ТАСС слова источника.

Второй источник агентства также подтвердил, что Акимов поддержал переход на новые паспорта.

Предположительно, первые электронные паспорта жители РФ начнут получать с июля 2020 года, в 2023 году прекратится выпуск бумажных паспортов. При этом «Ведомости» сообщали, что заменить бумажные паспорта старого образца на новые электронные планируется до декабря 2028 года.