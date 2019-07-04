Голикова отметила необходимость оценить влияние цифровых технологий на здоровье

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в четверг, 4 июля, в ходе пленарного заседания международного конгресса Urban Health на Московском урбанистическом форуме заявила о необходимости оценить влияние развития цифровых технологий на здоровье человека.

По ее словам, города развиваются параллельно с развитием цифровых технологий, которые с одной стороны повышают доступность социальной сферы, но с другой создают новые вызовы для здоровья человека — рост болезней глаз, стрессовые и психозависимые состояния. Вице-премьер РФ считает, что в ближайшее время россияне оценят последствия развития цифровых технологий на здоровье.

С 4 по 7 июля в #Зарядье пройдет Московский урбанистический форум. Москва уже не город заводов, как это было в 80-х, сегодня нас волнует качество жизни. Это будет главной темой #МУФ2019. Уже можно посмотреть деловую программу и оставить заявку на участие: https://t.co/4JLSfg7I47 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 мая 2019 г.

Участвую в крупнейшем международном конгрессе по развитию мегаполисов. В парке #Зарядье стартовал Московский урбанистический форум. В деловой программе #МУФ2019 участвуют более 7000 экспертов и политиков из 33 стран. Уже зарегистрировался и с большим интересом изучаю проекты. pic.twitter.com/V3WY3ZkqyB — Михаил Антонцев (@MiklAnton) 4 июля 2019 г.