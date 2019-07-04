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11:25   4 Июля 2019
Россия

Голикова отметила необходимость оценить влияние цифровых технологий на здоровье

Голикова отметила необходимость оценить влияние цифровых технологий на здоровье

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в четверг, 4 июля, в ходе  пленарного заседания международного конгресса Urban Health на Московском урбанистическом форуме заявила о необходимости оценить влияние развития цифровых технологий на здоровье человека.

По ее словам, города развиваются параллельно с развитием цифровых технологий, которые с одной стороны повышают доступность социальной сферы, но с другой создают новые вызовы для здоровья человека — рост болезней глаз, стрессовые и психозависимые состояния. Вице-премьер РФ считает, что в ближайшее время россияне оценят последствия развития цифровых технологий на здоровье.

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#голикова #зарядье #муф2019 #urban health

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