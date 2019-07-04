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11:57   4 Июля 2019
Россия

Навальный продвигает в Мосгордуму очередного коррупционера и мошенника Жданова

Навальный продвигает в Мосгордуму очередного коррупционера и мошенника Жданова

Директор ФБК Иван Жданов на предстоящих выборах в Мосгордуму планирует избираться по восьмому округу (Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол). Однако москвичи его не знают, программы или хотя бы слоганов у него нет, пишет Федеральное агентство новостей.

По данным юриста Александра Зорина, прописан Иван на юге города — на Варшавском шоссе. Возникает вопрос: почему бы не выдвинуться от собственного района? Видимо, дело в репутации директора ФБК, пишет издание.

На встречи с кандидатом приходит не больше 50 человек, на Youtube-канале у него всего 1000 подписчиков. Предвыборный штаб Жданова возглавляет Борис Золотаревский. В Сосновском районе Челябинской области его хорошо знают. Там над ним идет судебный процесс по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Во время одной из акций Золотаревский вывихнул ногу охраннику ЧОПа. Кроме того, ранее он проходил по статье «Хулиганство», а в ходе обысков у него дома находили книги запрещенной организации «Свидетели Иеговы». «Команда мечты» Навального — классическая ОПГ, пишет ФАН.

Ранее стало известно, что отец Жданова, Юрий, замешан в коррупционных схемах. Когда-то он руководил ненецким отделением «Справедливой России», а в 2005 году был заместителем главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». В то время местная администрация подписала договор с Московской государственной юридической академией на 600 тысяч рублей. Деньги пошли в уплату обучения Ивана. Спустя несколько лет прокуратура инициировала проверку, и вузу пришлось вернуть потраченные деньги, но Юрий Жданов не был наказан в связи с истечением срока давности.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #жданов #фбк #мосгордума

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