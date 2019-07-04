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11:26   4 Июля 2019
Весь мир

КНДР отпустила задержанного австралийского студента

КНДР отпустила задержанного австралийского студента

Австралийский студент Алек Сигли, ранее пропавший без вести в КНДР 25 июня, отпущен на свободу. Он находится в Китае в безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на премьера Австралии Скотта Моррисона.

Он подтвердил, что Сигли задержали на территории Северной Кореи. Моррисон вместе с главой австралийского МИД Маризой Пейн поблагодарили шведские власти за содействие в его освобождении.

Об исчезновении 29-летнего студента из города Перт стало известно 27 июня. Сигли получал магистерскую степень по корейской литературе в Университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Его семья сообщила, что он перестал выходить на связь с утра 25 июня.

Хотя между Австралией и КНДР установлены дипотношения, страны не открыли посольства на своих территориях. Консульские услуги австралийским гражданам могут оказывать представительства других государств.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#арест #кндр #австралия

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