КНДР отпустила задержанного австралийского студента

Австралийский студент Алек Сигли, ранее пропавший без вести в КНДР 25 июня, отпущен на свободу. Он находится в Китае в безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на премьера Австралии Скотта Моррисона.

Он подтвердил, что Сигли задержали на территории Северной Кореи. Моррисон вместе с главой австралийского МИД Маризой Пейн поблагодарили шведские власти за содействие в его освобождении.

Об исчезновении 29-летнего студента из города Перт стало известно 27 июня. Сигли получал магистерскую степень по корейской литературе в Университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Его семья сообщила, что он перестал выходить на связь с утра 25 июня.

Хотя между Австралией и КНДР установлены дипотношения, страны не открыли посольства на своих территориях. Консульские услуги австралийским гражданам могут оказывать представительства других государств.