Роскомнадзор пошутил над сбоями в работе WhatsApp, Instagram, а также Facebook. Об этом 3 июля стало известно из Twitter ведомства.

В ведомстве заметили, что в Сети активно распространяются фейки по поводу сбоев в работе Facebook, в которых якобы виноват Роскомнадзор.

«Ну что мы можем сказать на это? «Неси еще патроны, Петька!» — оставило ведомство ироничный комментарий в Twitter.

В среду вечером пользователи популярных социальных сетей и мессенджеров — Facebook, WhatsApp и Instagram — столкнулись с неполадками в их работе. По информации отслеживающего отключения и сбои на популярных интернет-ресурсах сервиса Downdetector, первые жалобы по поводу неполадок стали поступать примерно в 18:00 (по мск). Сбои наблюдались по всему миру.

Приблизительно к трем часам ночи в Facebook и Instagram заявили о решении проблем.