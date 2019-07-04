Ученые выяснили, что молоко способно предотвратить рак и диабет

Предотвратить диабет 2 типа, а также колоректальный рак и рак мочевого пузыря может умеренное потребление молока. К такому выводу пришли испанские ученые, сообщает портал Medicalxpress.

Специалисты проанализировали статьи, посвященные роли молока и молочных продуктов в профилактике хронических заболеваний. Ученые выяснили, что умеренное потребление «молочки» с низким процентом жира связано со снижением риска метаболического синдрома.

Кроме того, специалисты нашли обратную связь между молочными продуктами и ишемической болезнью сердца и инфарктом миокарда. Также молоко снижает вероятность появления возрастного изменения скелетной мускулатуры — саркопении, отмечает портал.