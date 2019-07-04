Красноярскому краю выделят три миллиарда рублей на строительство детсадов

Власти Красноярского края получат три миллиарда рублей на строительство детских садов в рамках нацпроекта «Демография». Об этом 4 июля рассказала министр образования региона Светлана Маковская.

По ее словам, край получит два таких транша. Первый транш был переведен еще в прошлом году. На эти деньги строятся восемь детских садиков. Строительство должно завершиться уже в этом году. Один из детсадов уже сдан.

«Второй транш мы получаем в 2019–2021 годах. Этот транш – 14 детских садов», — сказала Маковская.

В 2019-2021 года в крае планируется построить 25 дошкольных учреждений. В рамках нацпроекта «Демография» будет создано не менее пяти тысяч новых мест в садах для детей до трех лет.