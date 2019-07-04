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11:03   4 Июля 2019
Россия

Красноярскому краю выделят три миллиарда рублей на строительство детсадов

Красноярскому краю выделят три миллиарда рублей на строительство детсадов

Власти Красноярского края получат три миллиарда рублей на строительство детских садов в рамках нацпроекта «Демография». Об этом 4 июля рассказала министр образования региона Светлана Маковская.

По ее словам, край получит два таких транша. Первый транш был переведен еще в прошлом году. На эти деньги строятся восемь детских садиков. Строительство должно завершиться уже в этом году. Один из детсадов уже сдан.

«Второй транш мы получаем в 2019–2021 годах. Этот транш – 14 детских садов», — сказала Маковская.

В 2019-2021 года в крае планируется построить 25 дошкольных учреждений. В рамках нацпроекта «Демография» будет создано не менее пяти тысяч новых мест в садах для детей до трех лет.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #детские сады #демография

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