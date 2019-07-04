Суд запретил Трампу тратить деньги Пентагона на стену на границе с Мексикой

Аппеляционный суд в США не выделил администрации президента Дональда Трампа разрешение использование средств Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает The Wall Street Journal в четверг, 4 июля.

Белый дом обратился с таким иском в судебную инстанцию. Таким образом они рассчитывали получить на сооружение стены примерно 2,5 миллиарда долларов, Коллегия из трех судей посчитала это нарушением конструкционных норм, поскольку исполнительной властью должна тратить деньги только с одобрением Конгресса.

Кроме того, по мнению судей, Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и Сьерра Клуб, оспаривающие использование военных средств для пограничной стены, могут преуспеть усилиях.

Возведение стены на границе с Мексикой было одним из основных пунктов предвыборной компании Трампа. Ради этого президент успел ввести ЧС перенаправить военные расходы, однако 25 мая 2019 года суд штата Калифорния наложил запрет на такое использование бюджетных средств Пентагона.