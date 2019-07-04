Три человека пострадали и один погиб в Петропавловске-Камчатском, в результате наезда рейсового автобуса на группу людей, стоявших на тротуаре на остановке рейсового автобуса.

О ДТП, произошедшем вечером в среду, в четверг утром со ссылкой на местную Госавтоинспекцию сообщает РИА Новости. По предварительной информации автобус наехал на группу детей.

«В четверг вечером по местному времени в районе остановки общественного транспорта «Коммунпроект» в Петропавловске-Камчатском автобус маршрута № 30 выехал на тротуар. В результате ДТП трое человек пострадали, один погиб», - говорится в сообщении службы.

На месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

По словам очевидцев, как сообщают в ГИБДД, водитель автобуса перед наездом на остановку потерял сознание. В настоящее время он также госпитализирован. Подробностей о его состоянии пока не приводится.