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11:19   4 Июля 2019
Россия

Рейсовый автобус в Петропавловске-Камчатском наехал на людей на остановке, погиб ребенок

Рейсовый автобус в Петропавловске-Камчатском наехал на людей на остановке, погиб ребенок

Три человека пострадали и один погиб в Петропавловске-Камчатском, в результате наезда рейсового автобуса на группу людей, стоявших на тротуаре на остановке рейсового автобуса.

О ДТП, произошедшем вечером в среду, в четверг утром со ссылкой на местную Госавтоинспекцию сообщает РИА Новости. По предварительной информации автобус наехал на группу детей.

«В четверг вечером по местному времени в районе остановки общественного транспорта «Коммунпроект» в Петропавловске-Камчатском автобус маршрута № 30 выехал на тротуар. В результате ДТП трое человек пострадали, один погиб», - говорится в сообщении службы.

 На месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

По словам очевидцев, как сообщают в ГИБДД, водитель автобуса перед наездом на остановку потерял сознание. В настоящее время он также госпитализирован. Подробностей о его состоянии пока не приводится.

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Автор: Александр Люблинский
#дтп #автобус #остановка #камчатка #петропавловсккамчатский #дет

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