Пиротехник назвал возможную причину трагедии на праздничном салюте в Минске

Устроители праздничного салюта в Минске на День независимости Белоруссии, судя по всему, не позаботились о том, чтобы зрители наблюдали за шоу на безопасном расстоянии, что привело к трагедии.

Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» озвучил директор пиротехнической компании «Пиротехнические дворы Петергофа» (победитель международного фестиваля фейерверков в 2017 году) Вячеслав Трапенок.

«Шар состоит из вышибного заряда, который выкидывает его наверх и разрывного разряда, который вверху взрывается. Их соединяют замедлители, чтобы шар не сразу взорвался. Может быть такое, что шар сработал во время взрыва вышибного заряда. Бывает, что не сработали замедлители. Редко, но бывает. Это так называемый черный шар, который взлетает в небо и падает целиком на землю. А весят они порой до 120 килограмм. Поэтому необходимо соблюдать опасную зону», — объяснил Трапенок.

Следственный комитет Белоруссии по факту ЧП завел уголовное дело. Как сообщается на сайте ведомства, дело возбуждено по статье «Нарушeние правил обращeния с вeщeствами и прeдмeтами, прeдставляющими повышeнную опасность для окружающих». По данным следователей, взорвались четыре фейерверочных изделия. Это разрушило салютные установки, осколки от которых ранили не менее 10 человек. На месте скончалась 64-летняя женщина.

Ранее в сети опубликовали видео с места ЧП. Сильные взрывы слышны на второй и четвертой минуте ролика. Крики ужаса людей сливаются с восторженными возгласами от фейерверка.