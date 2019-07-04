Шойгу заявил, что глубоководный аппарат, где был пожар, восстановят в короткие сроки

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту России Владимиру Путину, что глубоководный научно-исследовательский аппарат Военно-морского флота, на котором 1 июня в результате пожара погибли 14 моряков, будет восстановлен в достаточно короткие сроки.

Слова министра обороны в четверг утром приводятся на сайте Кремля.

«Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна, - сообщил министр главе государства, добавив при этом: - Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата».

Напомним: трагедия произошла в Баренцевом море вечером 1 июня – в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском судне отравившись продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. 2 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу по поручению президента страны Владимира Путина прибыл в Североморск, где провел совещание и заслушал доклады о причинах чрезвычайного происшествия.

В ходе совещания министр сообщил, что возгорание произошло в аккумуляторном отсеке во время исследований по изучению гидросферы. Первым из аварийного отсека подводники эвакуировали гражданского специалиста, после чего, задраив люк, и предприняли меры по тушению огня. Благодаря геройским действиям подводников, очаг возгорания был ликвидирован. 14 моряков, в числе которых были семеро капитанов 1-го ранга и два Героя России, спасли жизни остальных членов экипажа и само судно. Все погибшие офицеры, по словам Шойгу, будут представлены к государственным наградам, а их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.