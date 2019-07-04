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9:48   4 Июля 2019
Россия

Экипаж пострадавшего в Баренцевом море глубоководного аппарата представят к госнаградам

Экипаж пострадавшего в Баренцевом море глубоководного аппарата представят к госнаградам

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу представить экипаж пострадавшего от пожара в Баренцевом море глубоководного аппарата ВМФ к государственным наградам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в четверг, 4 июля.

 «Есть!» — ответил министр.

Шойгу 3 июля посетил Североморск, чтобы проинспектировать работу комиссии, созданной для расследования причин трагедии. Он пообещал, что всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут помощь и поддержку. Шойгу уточнил, что семеро из погибших были капитанами 1-го ранга, а трое — капитанами 2-го ранга. У двоих было звание Героя Росии.

Минообороны июля сообщило о пожаре 1 июля на научно-исследовательском аппарате министерства в территориальных водах РФ в понедельник. Огонь возник при проведении биометрических измерений. 14 членов экипажа погибли из-за отравления угарным газом. Путин поручил Шойгу 2 июля лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП.

По словам Шойгу, подводники исследовали изучение гидросферы. Экипаж ценой жизни ликвидировал очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.

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Автор: Олег Королев
#североморск #госнаграды

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