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9:45   4 Июля 2019
Россия

Семьи погибших подводников с несовершеннолетними детьми обеспечат денежным довольствием

Семьи погибших подводников с несовершеннолетними детьми обеспечат денежным довольствием

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что семьи погибших в Баренцевом море подводников с несовершеннолетними детьми обеспечат денежным довольствием, которое получали их мужья. Об этом говорится на сайте Кремля в четверг, 4 июля.

Министр заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что с семьями погибших моряков индивидуально работает группа. 

«В соответствии с вашим поручением будет оказана вся необходимая помощь, какая у нас положена, с одной стороны, по всем нашим положениям и законам, с другой стороны, по нашему долгу перед погибшими моряками», — подчеркнул Шойгу.

Минообороны июля сообщило о пожаре 1 июля на научно-исследовательском аппарате министерства в территориальных водах РФ в понедельник. Огонь возник при проведении биометрических измерений. 14 членов экипажа погибли из-за отравления угарным газом. Путин поручил Шойгу 2 июля лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП.

По словам Шойгу, подводники исследовали изучение гидросферы. Экипаж ценой жизни ликвидировал очаг возгорания. Глава Минообороны отметил, что всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут помощь и поддержку.

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Автор: Олег Королев
#североморск

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