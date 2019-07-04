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9:53   4 Июля 2019
Россия

Общественное обсуждение будущего арт-парка стартует в Петебурге

Общественное обсуждение будущего арт-парка стартует в Петебурге

Петербургский союз архитекторов предложил провести онлайн-голосование за название и тематическую составляющую нового парка на Добролюбова, а также разработал для этого интернет площадку — art-park.spb.ru.

Концепцию нового паркового пространства предложил врио главы Петербурга Александр Беглов 23 апреля. Позже ее одобрил президент РФ Владимир Путин. Губернатор поручил обязательно провести опрос среди петербуржцев.

«Пока мы оформим все права на проведение работ и всего остального, уже знать, какое название и какое наполнение парковой зоны хотят видеть горожане», — подчеркнул градоначальник.

Ранее на странице Беглова во «ВКонтакте» петербуржцы предлагали название для будущего парка. После их анализа было отобрано 24 наиболее популярных названия, из которых горожанам предстоит выбрать лучший. Также есть возможность предложить альтернативный вариант.

Об открытии голосования будет объявлено дополнительно.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #арт-парк

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