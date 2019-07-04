«Рисовальщик» подписей за Соболь рассказал, как его кинули

Молодой человек по имени Павел, задержанный за фальсификацию подписей в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь, рассказал журналистам ФАН, как нашел такую «работу». Павел сообщил, что в незаконную деятельность его втянула некая Ольга Ключникова.

Изначально девушка казалась обычным организатором, однако позже стало понятно, что она работает вместе с Навальным и Соболь. Именно она администрировала процесс подделки подписей, говорит Павел. По словам Ольги, было необходимо заполнять по 40 листов в день на троих за одну смену. В свободное время можно было ничего не делать, просто отдыхать.

«Две тысячи рублей за смену получали. Работали с семи вечера до семи утра. Но нам заплатили только за два дня. В общем, мы успели отработать только три дня, на четвертый пришла полиция», — говорит собеседник агентства.

Теперь молодой человек может испортить себе жизнь реальным сроком. При этом ни Ольга, ни кто-то из ее помощников на связь не выходят.

«Телефоны теперь недоступны. Они меня просто бросили на растерзание нашей любимой системе. Свои проблемы они сделали моими личными проблемами», — говорит Павел.

Он рассказал, что «рисовал» подписи за Соболь и Ивана Жданова.

«Изначально мы догадывались, что это правонарушение, но нам так все подали, что это не казалось каким-то преступлением. Думали, что заполняли тестовые листы для волонтеров, для проверки. Оказалось, что настоящие», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, в день изготавливалось около 200 подписей. Причем делала это не только команда Павла, были еще и другие смены, которые занимались тем же.

Напомним, юрист ФБК Любовь Соболь оказалась в центре скандала. На днях полиция обнаружила подпольную фабрику в Пресненском районе Москвы. Несколько молодых людей подделывали там подписные листы в поддержку Соболь. Позже в сети появилось видео из квартиры, где была организована фабрика.