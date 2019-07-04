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9:33   4 Июля 2019
Россия

Экс-глава томского ГУ МЧС получил семь лет колонии за взятку

Экс-глава томского ГУ МЧС получил семь лет колонии за взятку

Суд в Томске приговорил к семи годам колонии строгого режима экс-начальника ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна. Его обвиняют в получении взятки на 300 тысяч рублей.

Об этом сообщает ТАСС в четверг, 4 июля. Бегуна также оштрафовали на 900 тысяч рублей и лишила звания генерал-майора внутренней службы. Бывший глава регионального ведомства вину не признал. Ро его словам, дело против него было сфабриковано. Адвокат обвиняемого заявил о планах обжаловать приговор.

Ранее Следственный комитет на основании материалов томского УФСБ возбудил дело в отношении Бегуна, которого в июле 2018 года задержали в момент получения взятки в 300 тысяч рублей. Суд установил, что тот поручил подчиненному незаконно забрать деньги у подконтрольных томскому ГУ МЧС организаций для оплаты адвокатов для кузбасских сотрудников МЧС, проходящих обвиняемыми по делу о пожаре в «Зимней вишне».

Впоследствии Бегун распорядился незаконно выдать предпринимателю лицензию на осуществление деятельности, несмотря на отсутствие у компании нужного оборудования.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #мчс #взятка

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