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Темнокожая актриса сыграет Русалочку в ремейке Disney

Темнокожая актриса сыграет Русалочку в ремейке Disney

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9:19   4 Июля 2019
Весь мир

Темнокожая актриса сыграет Русалочку в ремейке Disney

Темнокожая актриса сыграет Русалочку в ремейке Disney

Киностудия Walt Disney выбрала на роль Ариэль в игровом ремейке мультфильма «Русалочка» 1989 года 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли. Об этом сообщает издание Variety в среду, 3 июля.

Такое решение принял режиссер будущей картины Робо Маршалл и студией Disney. Бэйли — RnB-певица, выступающая в составе дуэта Chloe&Halle. В этом году девушка получила номинацию на «Грэмми» в категории «Лучший новый артист».

Роль Ариэль для Бэйли станет дебютной.

В картине также снимется Джейкоб Тремблей (звезда фильма "Комната"). Роль ведьмы Урсулы получит дважды номинантка на «Оскар» Мелисса Маккарти.

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Автор: Арсений Аскольский
#disney #бэйли #русалочка

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