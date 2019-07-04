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9:30   4 Июля 2019
Россия

Министерство труда сократит список запрещенных для женщин профессий

Министерство труда сократит список запрещенных для женщин профессий

Министерство труда собирается сократить список запрещенных для женщин профессий. Об этом пишет РБК.

В обновленный перечень войдут 98 видов работ, на которых женский труд будет ограничен. При этом предыдущая версия списка, которую утвердили еще 20 лет назад, включала 456 запрещенных видов деятельности. 

Документ вступит в силу с 2021 года. Женщины смогут водить большегрузы, служить на корабле, работать машинистками электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей, трактористами-машинистами. Обновленный перечень будет действовать, если по результатам спецоценки будет подтверждено, что для женщин подобные условия вредны и опасны.

Под запретом остается 21 блок производств и работ, среди которых оказались химическое производство, производство цветных и редких металлов, бурение нефти и слесарные авиационные работы и другие.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #женщины #минтруд #профессия

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