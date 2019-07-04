Министерство труда сократит список запрещенных для женщин профессий

Министерство труда собирается сократить список запрещенных для женщин профессий. Об этом пишет РБК.

В обновленный перечень войдут 98 видов работ, на которых женский труд будет ограничен. При этом предыдущая версия списка, которую утвердили еще 20 лет назад, включала 456 запрещенных видов деятельности.

Документ вступит в силу с 2021 года. Женщины смогут водить большегрузы, служить на корабле, работать машинистками электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей, трактористами-машинистами. Обновленный перечень будет действовать, если по результатам спецоценки будет подтверждено, что для женщин подобные условия вредны и опасны.

Под запретом остается 21 блок производств и работ, среди которых оказались химическое производство, производство цветных и редких металлов, бурение нефти и слесарные авиационные работы и другие.