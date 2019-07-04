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8:57   4 Июля 2019
Россия

Детские лагеря Красноярска готовы принять детей из Приангарья

Детские лагеря Красноярска готовы принять детей из Приангарья

Власти Красноярского края готовы предоставить места в детских лагерях для детей из Иркутской области, которая пострадала от паводка. Об этом заявила министр образования края Светлана Маковская.

Она отметила, что власти Приангарья об этом уведомлены.

«Сначала они попросили места в общежитиях, чтобы приехали мамочки с детьми. Буквально вчера ситуация поменялась – просят в оздоровительных учреждениях. Если необходимость будет, мы готовы принять детей», — сказала Маковская.

По ее словам, в зависимости от сезона и лагеря регион готов принять 30-100 ребят.

Напомним, в Иркутской области действует режим ЧС из-за паводка. Его жертвами стали 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #паводок #иркутская область #красноярский край #детские лагеря

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