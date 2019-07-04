Три человека пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая

Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло на территории провинции Сычуань в Юго-Западном Китае. В результате пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Пострадавшие с травмами госпитализированы. Кроме того, на место ЧП уже прибыли пожарные расчеты и сотрудники поисково-спасательных служб.

CCTV cameras capture the moment a 5.6-magnitude quake hits Gong County in Sichuan, China pic.twitter.com/5uGZPLEBhI — China Xinhua News (@XHNews) July 4, 2019

Подземные толчки были зафиксированы в четверг, 4 июля, в 10.17 (05.17 мск) неподалеку от уезда Гун города Ибинь. Очаг оказался на глубине восемь километров. В 10:25 (05:25 мск) там была зафиксирована серия афтершоков магнитудой 3,1.

Напомним, в середине июня рядом с городом Ибинь произошло землетрясение магнитудой шесть баллов. Его жертвами стали 13 человек, более 220 получили ранения. Подземные толчки разрушили 22 тысячи жилых домов.