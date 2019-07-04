Россия и Северная Корея намерены развивать двустороннее военное сотрудничество

Глава северокорейского оборонного ведомства Но Гван Чхоль встретился с замминистра обороны РФ Александром Фоминым. Они обсудили развитие двустороннего сотрудничества в четверг, 4 июля, в Пхеньяне.

В начале встречи Но Гван Чхоль подчеркнул, что сейчас наступил особый период, когда корейско-российские дружеские отношения развиваются изо дня в день. По его словам, визит российской делегации стал демонстрацией «нерушимой силы корейско-российской дружбы и развития двусторонних военных отношений».

Северокорейский министр надеется, что состоявшиеся переговоры и посещение военной части позволили российской стороне составить представление о КНДР.

Фомин в свою очередь поблагодарил Но Гван Чхоля за приглашение посетить Пхеньян и подчеркнул, что у военных ведомств РФ и КНДР имеется совместный план сотрудничества.