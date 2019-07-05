Иран потребовал отпустить нефтяной танкер, задержанный в Гибралтарском проливе

МИД Ирана потребовал отпустить нефтяной танкер после того, как его задержали в Гибралтаре по просьбе США.

Ранее в четверг стало известно, что британские власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сообщил, что данные меры были предприняты из-за предположений о том, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций Евросоюща против Сирии. Танкер был задержан по просьбе США.

Соответствующее требование Тегеран озвучил британскому послу в Иране Роберту Макэру, которого вызвали в МИД Ирана в четверг в связи с незаконным задержанием британскими военно-морскими силами нефтяного танкера.

МИД Ирана уточнил послу, что судно находилось в международных водах, в связи с этим сравнив задержание с танкера с морским разбоем. Макару передали сведения о законности передвижения судна.

В свою очередь Посол пообещал передать информацию Лондону. Он подчеркнул, что Британия не подчиняется американским санкциям.