Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
США впервые с 2014 года официально посетили Конференцию по безопасности в РФ

США впервые с 2014 года официально посетили Конференцию по безопасности в РФ

 Закрытые города — это дорога в ад

Закрытые города — это дорога в ад
Зеленский не знает большинства идущих на выборы от его партии, заявила Тимошенко

Зеленский не знает большинства идущих на выборы от его партии, заявила Тимошенко

 Четырех человек задержали в Грузии по делу о беспорядках в Тбилиси

Четырех человек задержали в Грузии по делу о беспорядках в Тбилиси
Путин провел короткую встречу с Берлускони

Путин провел короткую встречу с Берлускони

 Болтон назвал «отличной новостью» задержание иранского танкера в Гибралтаре

Болтон назвал «отличной новостью» задержание иранского танкера в Гибралтаре
США впервые с 2014 года официально посетили Конференцию по безопасности в РФ

США впервые с 2014 года официально посетили Конференцию по безопасности в РФ

 Закрытые города — это дорога в ад

Закрытые города — это дорога в ад
Зеленский не знает большинства идущих на выборы от его партии, заявила Тимошенко

Зеленский не знает большинства идущих на выборы от его партии, заявила Тимошенко

 Четырех человек задержали в Грузии по делу о беспорядках в Тбилиси

Четырех человек задержали в Грузии по делу о беспорядках в Тбилиси
Путин провел короткую встречу с Берлускони

Путин провел короткую встречу с Берлускони

 Болтон назвал «отличной новостью» задержание иранского танкера в Гибралтаре

Болтон назвал «отличной новостью» задержание иранского танкера в Гибралтаре
0:29   5 Июля 2019
Весь мир

Иран потребовал отпустить нефтяной танкер, задержанный в Гибралтарском проливе

Иран потребовал отпустить нефтяной танкер, задержанный в Гибралтарском проливе

МИД Ирана потребовал отпустить нефтяной танкер после того, как его задержали в Гибралтаре по просьбе США.

Ранее в четверг стало известно, что британские власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сообщил, что данные меры были предприняты из-за предположений о том, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций Евросоюща против Сирии. Танкер был задержан по просьбе США.

Соответствующее требование Тегеран озвучил британскому послу в Иране Роберту Макэру, которого вызвали в МИД Ирана в четверг в связи с незаконным задержанием британскими военно-морскими силами нефтяного танкера.

МИД Ирана уточнил послу, что судно находилось в международных водах, в связи с этим сравнив задержание с танкера с морским разбоем. Макару передали сведения о законности передвижения судна.

В свою очередь Посол пообещал передать информацию Лондону. Он подчеркнул, что Британия не подчиняется американским санкциям.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#великобритания #гибралтар #сирия #иран #танкер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...