Пентагон прокомментировал появление ржавых БМП в Вашингтоне

Пентагон не придает большого значения внешнему виду бронетехники, которая будет представлена в центре Вашингтона в рамках празднования Дня независиости.

РИА «Новости» отмечают, что около мемориала Авраама Линкольна у сцены, на которой выступит американский лидер Дональд Трамп, были установлены две бронемашины «Брэдли». Местами на БМП облупилась краска, видных пятна ржавчины. Также с них сняты 25-милллиметровые пулеметы.

Пресс-служба Пентагона сообщила, что решение представить машины в таком виде было сознательным. Отмечается, что машины были почищены перед тем, как их привезли в Национальную аллею, однако из внешнему виду не предавали большого значения.

На вопрос РИА «Новости» о том, почему были выставлены именно эти машины, в Петагоне ответили, что Белый дом запросил именно их.