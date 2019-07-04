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7:48   4 Июля 2019
Весь мир

Пентагон прокомментировал появление ржавых БМП в Вашингтоне

Пентагон прокомментировал появление ржавых БМП в Вашингтоне

Пентагон не придает большого значения внешнему виду бронетехники, которая будет представлена в центре Вашингтона в рамках празднования Дня независиости.

РИА «Новости» отмечают, что около мемориала Авраама Линкольна у сцены, на которой выступит американский лидер Дональд Трамп, были установлены две бронемашины «Брэдли». Местами на БМП облупилась краска, видных пятна ржавчины. Также с них сняты 25-милллиметровые пулеметы.

Пресс-служба Пентагона сообщила, что решение представить машины в таком виде было сознательным. Отмечается, что машины были почищены перед тем, как их привезли в Национальную аллею, однако из внешнему виду не предавали большого значения.

На вопрос РИА «Новости» о том, почему были выставлены именно эти машины, в Петагоне ответили, что Белый дом запросил именно их.

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Автор: Олег Королев
#сша #пентагон #день независимости

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