Более 310 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области

Более 310 человек госпитализированы в результате последствий паводка в Иркутской области, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По состоянию на 06:00 мск, в больницы доставлены 313 человек, в том числе 57 детей.

По его словам, в результате паводка пострадали 2080 человек, 20 из них погибли. Медпомощь амбулаторно получили 1767 пострадавших, среди которых 131 - дети. По последним данным, неизвестной остается судьба 15 человек, в том числе одного ребенка.

В свою очередь Роспотребнадзор назвал стабильной санитарно-эпидемиологическую ситуацию на затопленных территориях в Иркутской области.

Региональный главк МЧС сообщает, что подтопленными остаются 16 поселков в двух районах. Вода ушла из 15. День назад в зоне подтопления находился 31 поселок.

В минувшую среду российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в регионе считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.