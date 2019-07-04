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Более 310 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области

Более 310 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области

 Путин объяснил причину торможения планов по развитию страны

Путин объяснил причину торможения планов по развитию страны
Подземный протест шахтеров на Украине поддержали восемь горняков

Подземный протест шахтеров на Украине поддержали восемь горняков

 Женщина погибла в Минске в ходе праздничного салюта

Женщина погибла в Минске в ходе праздничного салюта
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7:31   4 Июля 2019
Россия

Более 310 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области

Более 310 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области

Более 310 человек госпитализированы в результате последствий паводка в Иркутской области, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По состоянию на 06:00 мск, в больницы доставлены 313 человек, в том числе 57 детей.

По его словам, в результате паводка пострадали 2080 человек, 20 из них погибли. Медпомощь амбулаторно получили 1767 пострадавших, среди которых 131 - дети. По последним данным, неизвестной остается судьба 15 человек, в том числе одного ребенка.

В свою очередь Роспотребнадзор назвал стабильной санитарно-эпидемиологическую ситуацию на затопленных территориях в Иркутской области.

Региональный главк МЧС сообщает, что подтопленными остаются 16 поселков в двух районах. Вода ушла из 15. День назад в зоне подтопления находился 31 поселок.

В минувшую среду российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в регионе считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

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Автор: Олег Королев
#паводок #иркутская область

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