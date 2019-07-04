Путин объяснил причину торможения планов по развитию страны

Не все планы по развитию страны выполняются быстро, но это является общей проблемой для всех государств. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Отвечая на вопрос о том, почему при высоком уровне поддержки планы главы государства с трудом набирают обороты, Путин отметил, что дело не в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях, с которыми сталкивается Россия. Он подчеркнул, что речь идет о падении и колебании цен на на международных рынках на традиционные товары российского экспорта, такие как нефть, газ и металл.

Российский лидер отметил, что в этом есть и влияние внешних ограничителей. Однако, по его словам, власти проводят взвешенную и реалистичную политику, обеспечивают макроэкономическую стабильность и не допускают роста безработицы.

Путин отметил, что российским властям удалось сконцентрировать значительные ресурсы, чтобы начать реализацию масштабных национальных проектов, которые должны обеспечить прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, что должно привести к повышению качества жизни людей.

По его словам, стоящие сейчас перед страной масштабные задачи касаются не только экономики, но и других сфер.