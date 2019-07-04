Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин объяснил причину торможения планов по развитию страны

Путин объяснил причину торможения планов по развитию страны

 Путин рассказал о планах на 2024 год

Путин рассказал о планах на 2024 год
Подземный протест шахтеров на Украине поддержали восемь горняков

Подземный протест шахтеров на Украине поддержали восемь горняков

 Женщина погибла в Минске в ходе праздничного салюта

Женщина погибла в Минске в ходе праздничного салюта
Куба осудила новые американские санкции

Куба осудила новые американские санкции

 Россия имеет волю к договоренностям по контролю за вооружениями, заявил Путин

Россия имеет волю к договоренностям по контролю за вооружениями, заявил Путин
Путин объяснил причину торможения планов по развитию страны

Путин объяснил причину торможения планов по развитию страны

 Путин рассказал о планах на 2024 год

Путин рассказал о планах на 2024 год
Подземный протест шахтеров на Украине поддержали восемь горняков

Подземный протест шахтеров на Украине поддержали восемь горняков

 Женщина погибла в Минске в ходе праздничного салюта

Женщина погибла в Минске в ходе праздничного салюта
Куба осудила новые американские санкции

Куба осудила новые американские санкции

 Россия имеет волю к договоренностям по контролю за вооружениями, заявил Путин

Россия имеет волю к договоренностям по контролю за вооружениями, заявил Путин
6:11   4 Июля 2019
Россия

Путин рассказал о планах на 2024 год

Путин рассказал о планах на 2024 год

Российский лидер Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera поделился планами на время после 2024 года.

Журналист спросил Путина, чем он планирует заниматься после 2024 года и намерен ли он покинуть политику.

В он заявил, что впереди его ждут еще пять лет напряженной работы на своем посту, и поэтому делать прогнозы рано. Путин отметил, что при такой стремительной динамике развития событий в мире в принципе трудно прогнозировать развитие ситуации.

«Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь», - отметил он.

Очередные выборы президента РФ прошли 18 марта минувшего года. Путин победил, набрав 76,69 процента голосов. Данный президентский срок для него четвертый. Полномочия главы государства истекут в 2024 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#путин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...