Путин рассказал о планах на 2024 год

Российский лидер Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera поделился планами на время после 2024 года.

Журналист спросил Путина, чем он планирует заниматься после 2024 года и намерен ли он покинуть политику.

В он заявил, что впереди его ждут еще пять лет напряженной работы на своем посту, и поэтому делать прогнозы рано. Путин отметил, что при такой стремительной динамике развития событий в мире в принципе трудно прогнозировать развитие ситуации.

«Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь», - отметил он.

Очередные выборы президента РФ прошли 18 марта минувшего года. Путин победил, набрав 76,69 процента голосов. Данный президентский срок для него четвертый. Полномочия главы государства истекут в 2024 году.